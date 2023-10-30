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CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak? CHP genel başkan seçimi için geri sayım

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı için geri sayım başladı. CHP kurultayının tarihi ve yeri geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Peki, CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak?

CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak? CHP genel başkan seçimi için geri sayım

Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı. 

Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.

CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak? CHP genel başkan seçimi için geri sayım - 1

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

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