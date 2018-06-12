CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen "2. Bölge KOBİ Buluşması"ndaki konuşmasında, cumhurbaşkanının tarafsız olmasının ilke olarak anayasaya konulduğunu anlattı.



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Nedeni şudur; Çünkü cumhurbaşkanı mahkemeye hakim tayin edecek. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse orada yargı yoktur. Geçen gün bir partinin genel başkanının Danıştay'a tayin ettiği hakim, kalktı bir tweet attı, Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? Kimsin sen? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ahlakı varsa, hakimlik mesleğine saygı duyuyorsa, tarafsızlığın temel kural olduğuna inanıyorsa, hakimlik görevinden derhal istifa etmesi lazım. Aksi halde Danıştay'da kara bir leke olarak kalacaktır. O bir hakim değil, bir partinin militanı hakimlik yapamaz."



Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in döneminde Türkiye Barolar Birliği Başkanının Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandığını hatırlatarak, "Kendisi şunu söyledi, 'Ben CHP üyesiyim, Anayasa Mahkemesi üyeliğine gidemem. Benim siyasi kimliğim ortaya çıkmıştır. Ben oraya gidersem, Anayasa Mahkemesini zedelerim. Anayasa Mahkemesi eleştiriye muhatap olur. Ben Anayasa Mahkemesi üyesi olmayacağım.' Gitmedi. Şimdi partinin il, ilçe başkanlığında görev yapan avukatlar hakim olarak atanıyor. Adalet çöktü. Normalde o hakimin derhal Danıştay'dan atılması lazım" dedi.

