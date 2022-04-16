CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü ittifak düşüncesine saygı duyduğunu ancak herhangi bir yorum yapmasının doğru olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, 24 Nisan'da gerçekleşecek liderler toplantısında bu konunun da gündeme geleceğini söyledi.



Katıldığı bir programda konuşan Kılıçdaroğlu'na, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin tepkisine neden olan sözleri de hatırlatıldı. Uysal'ın sözlerinin bazı rahatsızlıklar ortaya çıkardığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Gültekin Bey yanlış anlaşıldığını, neyi kastettiğini ortaya koydu. Sorun çözüldü" dedi.



CHP Genel Başkanı, 6 masa ittifakında çatlak iddialarına da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "İddiaları gülümsüyerek izliyorum. Ortada çatlama yok" ifadelerini kullandı.

