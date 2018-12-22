CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'da yaptığı konuşmadan satır başları:

"Peygamberimiz adaleti emrediyor. Adaletin olmadığı bir toplumda huzur olmaz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' boşuna söylenmemiş."

"Biz belediye başkanlarımızdan ne bekliyoruz? İki şey istiyoruz. Bir, seçildiğin andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, sana oy versin ya da vermesin herkesi kucaklayacağız. Yoksula yardım yapacaksan, teşhir etmeden yapacaksın."

"İkinci kuralımız da şu: Başkanımız kazandığı andan itibaren bütçesi vardır. Bu parayı kul hakkını gözeterek kullanması, her kuruşun hesabını halka vermesi lazım. Biz harama, israfa karşıyız. Biz güzellikten, kul hakkından yanayız. Biz kimliğimiz budur."

"Biz herkesin inancına saygı gösteririz. Çünkü herkes Allah'a karşı sorumludur, kula karşı değil. Kula kulluk yapmak günahtır. Biz herkesin inancına saygı gösteririz. Biz halka hizmet etmeye, yani Hakk'a hizmet etmeye söz verdik."