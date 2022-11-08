CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Temiz parayı buldum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi denilen bir parası vardır. En son başvurulacak kaynaktır. Bugüne kadar hiçbir iktidar el sürmedi. Bir kanun çıkardılar ihtiyat akçesinin tamamını, 78 milyar lirayı aldılar. 2019 yerel seçimlerinden hemen önce. Seçimi finanse etmeleri gerekiyordu. Merkez Bankası'nı her geçen gün daha afzla borca batırıyorlar.

Varlık Barışları... Tam 9 kez süresi uzatıldı. Kim olursan ol, ister çocuk ticareti, kadın ticareti, uyuşturucu ticareti yap... Nereden kazanmış olursan ol kaynağını sormayacağım diyor. Pislikle mi kazandın, umursamayacağım diyor. Bu uyuşturucu parası nereden gelirse gelsin, başımın üzerine dediler.

"GERÇEK YATIRIMCI KAÇTI"

Kara para iyi parayı ülkeden kovar. Uyuşturucu parası sahiplerini de beraber Türkiye'ye getirir dedim. elini vicdanına koyan herkese soruyorum, uyuşturucu baronunun parasını aklarsan başka ülkelerde neden riske katlanayım der. Başta fotoroman olmak üzere herkesle fotoğraf çektirebilirsin. Gerçek yatırımcı kaçtı mı, kaçtı.

Türkiye 2006'da küresel doğrudan yatırımların yüzde 1,4'ünü çekiyordu. Bugün bu rakam 10 binde 7'ye düşmüş durumda. Kirli paranın, kara paranın olduğu yerde temiz parayı tutanlar gelmek istemiyor. Saray çetesinin, fotoromanın güvencesi bu kara para. Paranın rengi nedir, dini nedir hiç sormadık diyor saraydaki zat. O kadar ki kendi ülkesinden habersiz. Anayasa tanımıyorum diyor. Saray sosyetesi bir tarafa Türkiye bir tarafa diyor.



"BURASI KOLOMBİYA MI?"

Onurlu bir iktidar kirli para gelsin istemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gri listeye alındı. Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan biliyor. Mısır'daki sağır sultan da bilsin Bay Kemal 85 milyonun hakkını hukukunu koruyacaktır. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz diyor. Burası Kolombiya mı Bogota mı? Yılda 260 bin kişi eder. Yakalanmayanları hesapla 1 milyon.

"KARA PARA DEMEK UYUŞTURUCU DEMEK"

Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı. Kırmızı Bülten ile aranıyordu. Adam 8 yıldır İstanbul'da villada oturuyor. 8 ay olsa anlarım, 8 yıldır beyefendi orada. En sonunda polis arama yapıyor, kazı yapıyor. Bizim fotoroman nerede? Çeteler uyuşturucu yüzünden birbirleriyle rekabet ediyorlar. Daha çok kara para demek, daha çok uyuşturucu demek."