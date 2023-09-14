CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor

CHP'de ilk kez bir genel başkan "sanık" sıfatıyla tebligatla mahkemeye çağrıldı. Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a "hırsız" dediği için hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan yargılanacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 yıl 4 ay hapis ve siyasi yasak isteniyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor

Genel Başkanı hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan dava açıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'un haberine göre, seçimlerde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında 3 gün önce, “Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu” yazan tebligat gönderildi.

Yargılamanın 7 Mart 2024’te İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacağı belirtildi.

SİYASİ YASAK İSTENİLİYOR

CHP lideri, 9 yıl önce, 26 Kasım 2014’te CHP İstanbul bölge toplantısı sırasında yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaretle” suçlanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun, 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 4 ay arası hapsi ve siyasi yasak isteniyor.

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