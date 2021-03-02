CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlık mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kanal İstanbul için inat edeceğine eğitim için inat et. Kaynağı buna harca. Bakanlık açıklamasına göre 120 bin öğretmen açığı var. 20 bin atama yapıldı. Sayıştay raporuna göre, 138 bin öğretmen açığı var. Dışarda milyonlar işsiz bütün okullara kadrolu temizlik görevlisi atayın. Hala Türkiye'de birleştirilmiş sınıflar var.

Geçen hafta grup toplantısını bitirirken bir soru sordum. 1 milyon doz bedava aşı alındı. Devlet Malzeme Ofisi'ne 12 milyon dolardan fatura edildi mi? DMO ve Sinovac arasında herhangi bir aracı yok denildi. Ben de aracı olan firmanın adını açıkladım; Keymen İlaç... Birlikte çalıştıkların sana doğru bilgi vermiyor. DMO ile Sinovac'ın arasındaki anlaşma benim elimde var. İstersen gönderebilirim Sayın Bakan.

1 milyon doz aşıyı bedava alacaksın, DMO'ya 12 milyon dolara satacaksın. Ben sorduğum zaman da yanılma var, ticari sırlar açıklandı... Ne sırrı? aşı hangi formülle yapıldı biz onları sormuyoruz ki. 1 milyon doz aşı bedava geldi, 12 milyon lira DMO'ya fatura edildi. Sinovac da anlaşmanın DMO ile yapılmadığını söylüyor. Keymen açıklama yaptı, masraflarımızı karşılamak için bunu yaptık. Masrafın 12 milyon lira mı?

Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin, dokunulmazlık dışında hiçbir güvencesi yoktur. Bu güvencenin kalkmaması lazım."