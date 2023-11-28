CHP lideri Özel'den Tahir Elçi mesajı

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeniden düzenlenmesini, tamamının kadrolu olmasını savunduklarını dile getirdi.

Öte yandan Özel, Diyarbakır’da 8 yıl önce tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Tahir Elçi'yi de andı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun mutlaka iyileştirilerek yeniden düzenlenmesini, aynı işi yapan öğretmenlerin farklı özlük haklarına unvanlara çalıştırılmasına son verilmesini, öğretmenlerin tamamının kadrolu hale getirilmesini ve mülakatın mutlaka kaldırılmasını savunuyoruz.



Yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa iktidara gelip biz yapacağız.

TAHİR ELÇİ



Bir grup arkadaşımız, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin davası için Diyarbakır'da. Arkadaşımız Türkan Elçi'nin yüreğindeki ateş elbette sönmüyor. Bu olayla ilgili karanlıkta kalan her şeyin açığa çıkarılması için gereken her şeyi yapacağız. Tahir Elçi'nin de diğer faili meçhul cinayetlerin de onları katleden kirli eller ve o ellere talimatı veren eller yargılanana kadar konunun takipçisi olacağız.

EMEKLİYE YARDIM



Mansur Bey ve ekibi 4 aydır 20 bin emekliye 1250 TL veriyor. Bu ayda yatanla birlikte 5 bin TL biz verdik zaten. Her ay 1250 TL vermeye devam edecek. CHP'li belediyeler birbirleriyle sosyal yardımlar konusunda adeta yarışıyorlar. Eğer CHP'li belediyeyi seçersiniz iki yılda bir kurbanlık koç kadar etten karne hediyesi alamadığınız çocuğa karne hediyesinden sıcacık bir sosyal belediyecilik yapan belediye başkanınız olacak. Bu hizmetlere erişmek isteyen herkesi sosyal belediyecilik yapan CHP'li belediyelere oy vermeyi davet ediyorum.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI



CHP olarak kalıcı ateşkes istiyoruz. CHP doğru yerde duruyor. Türkiye doğru yerde duruyor. Filistin'deki zulmü durdurmak bbtün solcuların demokratların sosyal demokratların ve sosyalistlerin insanlık görevidir.