CHP lideri Özgür Özel: Efendi demek kötü bir şey değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından hizmete alınan Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katıldı. Programa eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu, alandan ayrılırken uzun süre sohbet etti.

Özel'in gündeminde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim de vardı.

Özel, yerel seçimle ilgili "31 Mart seçimlerinde eğer Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine oy verirseniz böyle halkçı belediye başkanları ve bu güzel hizmetler sizin beldenize, ilçenize, şehrinize gelebilir. Bütün adaylarımıza kefiliz." diye konuştu.

"EFENDİ DEMEK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Özgür Efendi" hitabını bu sözlerle değerlendirdi:



"Özgür Efendi demeyi uygun görmüş, vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Aylarca düşünüp düşünüp söyleyebilecek söz olarak efendi lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir. Onlardan emekliler bir müjde bekliyor. Bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Onun seviyesine inmem. O bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin. Önce 10.000 TL’yi asgari ücret seviyesine çıkarsın. O en düşük emekli maaşı olsun, ondan sonra kendisine cevap vereceğim."