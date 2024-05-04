CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’taki seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Özel ziyaretin ardından gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı. Özel görüşmede Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan isimler ile 28 Şubat davasında tutuklu olan emekli askerlerin durumunu gündeme getirdiğini söyledi. Gezi Parkı davası tutukluları için “Sonsuz çare var.” diyen Özel, 28 Şubat davasında tutuklu bulunan askerler için ise “Büyük dramı anlattım.” ifadesini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ’a, yeniden seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yavaş, Özel’i belediye girişinde karşıladı.

Mansur Yavaş, Özgür Özel’e Ankara’nın 5 beyazı olan Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen plaket verdi.

CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni açıklama - 1

Özel de Yavaş’a, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yaptığı bağışın sertifikasını hediye etti.

Özgür Özel, sertifikayı verirken, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne, sayın başkanımızın yeniden seçilmesini kutlamak için onun adına öğrencilere burs verilmek üzere bağış yaptık. Hayırlı uğurlu olsun yeni dönemi.” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni açıklama - 2

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

lideri ziyaretten çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Özel’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmeyi sordu.

Özel, görüşmede Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan isimlerinin durumunun gündeme geldiğini anlattı. CHP Genel Başkanı Özel, “Gezi davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmadığı için, ’de hukukun üstünlüğü olmadığı şeklinde algıya sebep oluyor.” dedi. Bu durumun ekonomik sonuçlara da sebep olduğuna dikkat çeken CHP lideri, böyle bir ülkeye yatırım yapılamayacağını ifade etti.

“SONSUZ ÇARE VAR”

Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın olaylar yaşandığı sırada dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç’la görüşmeler yaptığını hatırlatan Özel, “Görüşmeye ilişkin satır satır bilgileri aktardım. Gezi tutukluları için sonsuz çare var. Yargı talimat alıyor, almıyor tartışmasına girmek istemiyorum ama en doğrusunu hukukçular biliyor. Bu konudaki yol haritasını hukukçular belirlesin.” dedi.

“BÜYÜK DRAMI ANLATTIM”

Özel görüşmede 28 Şubat davasında tutuklu bulunan emekli askerlerin durumunu da gündeme getirdiğini anlattı. Özel, “Büyük dramı anlattım. Kendisinin gereğini yapmasının isabetli olacağını belirttim.” dedi.

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