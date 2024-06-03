CHP MYK toplandı: Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iade-i ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iadeiziyaret de bulunuyor.

CHP MYK toplandı: Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iade-i ziyareti

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 12.40’ta başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK’de, Cumhurbaşkanı ’ın ’ye yapacağı iade-I ziyarete ilişkin konu başlıkları, Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları değerlendirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 3 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 3 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuktan 6 gündür haber yok

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuktan 6 gündür haber yok

Yılanın ısırdığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yılanın ısırdığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çanakkale’de sahte MİT’çiye gözaltı

Çanakkale’de sahte MİT’çiye gözaltı

2 yılda 107 kişi köpek saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti

2 yılda 107 kişi köpek saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...