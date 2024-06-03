CHP MYK toplandı: Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iade-i ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.



Parti genel merkezindeki toplantı saat 12.40’ta başladı.



Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-I ziyarete ilişkin konu başlıkları, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları değerlendirilecek.