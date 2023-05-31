CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi: CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor?

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyeleri bir kez daha gündeme geldi. Peki, CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor? CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi...

CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi: CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor?

Gündemdeki haberler nedeniyle  Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyeleri bir kez daha merak konusu oldu. 

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ilk toplantısını 1 Haziran Perşembe günü gerçekleştirecek. MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve 'nin yol haritası ele alınacak. Peki, CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi...

CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi: CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor? - 1

CHP MYK ÜYELERİ

Ahmet Akın
Ali Öztunç
Bülent Kuşoğlu
Bülent Tezcan
Devrim Barış Çelik
Faik Öztrak
Fethi Açıkel
Gamze Akkuş İlgezdi
Gökçe Gökçen
Gülizar Biçer Karaca
Lale Karabıyık
Muharrem Erkek
Oğuz Kaan Salıcı
Selin Sayek Böke
Seyit Torun
Veli Ağbaba
Yüksel Taşkın

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