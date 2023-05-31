CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi: CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor?

Gündemdeki haberler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyeleri bir kez daha merak konusu oldu.
Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ilk toplantısını 1 Haziran Perşembe günü gerçekleştirecek. MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak. Peki, CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isim listesi...
CHP MYK ÜYELERİ
Ahmet Akın
Ali Öztunç
Bülent Kuşoğlu
Bülent Tezcan
Devrim Barış Çelik
Faik Öztrak
Fethi Açıkel
Gamze Akkuş İlgezdi
Gökçe Gökçen
Gülizar Biçer Karaca
Lale Karabıyık
Muharrem Erkek
Oğuz Kaan Salıcı
Selin Sayek Böke
Seyit Torun
Veli Ağbaba
Yüksel Taşkın