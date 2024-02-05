CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti (Mehmet Orhun Döğüşçü kimdir?)

MEHMET ORHUN DÖĞÜŞÇÜ KİMDİR?

Mehmet Orhun Döğüşçü 1973 yılında babasının görev yeri sebebi ile HATAY ın KIRIKHAN ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Kadirli Rasim ÜNAL ilköğretim okulunda tamladıkdan sonra , Adana Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.



Kimyager Şeyda DÖĞÜŞCÜ ile evlidir.İbrahim DÖĞÜŞCÜ adında bir erkek evlada sahiptir.



Partide sırası ile;



İlçe Yön.Kur.Üyeliği



Kadirli Belediye Meclis Üyeliği 2009-2014



İlçe Başkanlığı 2015- 2022



Milletvekili Osmaniye 2.Adayı 2018



Belediye Başkan Aday Adaylığı 2019 görevlerini almıştır.



