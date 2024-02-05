CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti (Mehmet Orhun Döğüşçü kimdir?)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'nün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
MEHMET ORHUN DÖĞÜŞÇÜ KİMDİR?
Mehmet Orhun Döğüşçü 1973 yılında babasının görev yeri sebebi ile HATAY ın KIRIKHAN ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Kadirli Rasim ÜNAL ilköğretim okulunda tamladıkdan sonra , Adana Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.
Kimyager Şeyda DÖĞÜŞCÜ ile evlidir.İbrahim DÖĞÜŞCÜ adında bir erkek evlada sahiptir.
Partide sırası ile;
İlçe Yön.Kur.Üyeliği
Kadirli Belediye Meclis Üyeliği 2009-2014
İlçe Başkanlığı 2015- 2022
Milletvekili Osmaniye 2.Adayı 2018
Belediye Başkan Aday Adaylığı 2019 görevlerini almıştır.
- Etiketler :
- Haberler -
- CHP
- Kemal Kılıçdaroğlu
- Sosyal Medya