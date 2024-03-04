CHP seçim bildirgesini görme ve işitme engelliler için uyumlu hale getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin yerel seçimlere yönelik bildirgesinin görme ve işitme engelliler için seslendirildiğini ve işaret diline çevrildiğini bildirdi.



Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimde her bir seçmene ulaşmak istediklerini belirtti.



Türkiye’de milyonlarca işitme ve görme engelli olduğuna dikkati çeken Bulut, “31 Mart yerel seçimleri için hazırladığımız seçim bildirgemizde yer alan ‘Şehircilik ve Yerel Yönetim Anlayışı, Güvenli Liman: Halkçı Belediyecilik, Kalkınma Belediyeciliği, Refah Belediyeciliği, Dayanışma Belediyeciliği’ başlıklarını işaret dili kullanarak ve seslendirme yaparak resmi internet sitemize yükledik.” bilgisini verdi.



Engellilerin belediye hizmetlerine, kentin imkanlarına kolay ve güvenli şekilde erişmesini sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını belirten Bulut, sokakları, kaldırımları, bina girişlerini, ulaşım hatlarını bu amaçla Avrupa Birliği standartlarına yükselteceklerini kaydetti.



Burhanettin Bulut, bildirgeye, partinin internet sitesi, YouTube kanalı ve isimizgucumuz.net web sayfasından ulaşılabileceğini aktardı.