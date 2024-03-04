CHP seçim bildirgesini görme ve işitme engelliler için uyumlu hale getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere yönelik bildirgesini görme ve işitme engelliler için uyumlu hale getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bildirgenin seslendirildiğini ve işaret diline çevrildiğini açıkladı.

CHP seçim bildirgesini görme ve işitme engelliler için uyumlu hale getirdi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin yerel seçimlere yönelik bildirgesinin görme ve işitme engelliler için seslendirildiğini ve işaret diline çevrildiğini bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimde her bir seçmene ulaşmak istediklerini belirtti.

’de milyonlarca işitme ve olduğuna dikkati çeken Bulut, “31 Mart yerel seçimleri için hazırladığımız seçim bildirgemizde yer alan ‘Şehircilik ve Yerel Yönetim Anlayışı, Güvenli Liman: Halkçı Belediyecilik, Kalkınma Belediyeciliği, Refah Belediyeciliği, Dayanışma Belediyeciliği’ başlıklarını işaret dili kullanarak ve seslendirme yaparak resmi internet sitemize yükledik.” bilgisini verdi.

Engellilerin belediye hizmetlerine, kentin imkanlarına kolay ve güvenli şekilde erişmesini sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını belirten Bulut, sokakları, kaldırımları, bina girişlerini, ulaşım hatlarını bu amaçla Avrupa Birliği standartlarına yükselteceklerini kaydetti.

Burhanettin Bulut, bildirgeye, partinin internet sitesi, YouTube kanalı ve isimizgucumuz.net web sayfasından ulaşılabileceğini aktardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...