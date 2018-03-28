CHP 'şeker raporu' hazırlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararından sonra kurulması talimatını verdiği komisyon, aralarında Erzincan, Burdur, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Elazığ ve Malatya'nın da bulunduğu 23 ilde çalışma yaptı.



Özelleştirme kapsamındaki 14 fabrika başta olmak üzere bütün fabrikalarda incelemelerde bulunan komisyon, Eskişehir ve Samsun'daki temaslarının ardından 1 ayı aşkın süredir devam eden çalışmasını tamamlayacak.



"SİYASİ DEĞİL MİLLİ MESELE"

Komisyonda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, çalışmaları hakkındaki soruları yanıtladı.



Türk-İş'e bağlı Şeker-İş sendikasını ziyaret ettiklerini, sendikanın bu konuda iyi çalıştığını belirten Ağbaba, bütün sendikalarla, çiftçi örgütleriyle görüştüklerini, gittikleri yerlere diğer partileri de çağırdıklarını söyledi.



Ağbaba, burada bir ittifak oluştuğunu, bu konuyu siyasi mesele değil milli mesele olarak gördüklerini dile getirdi.



Cumhuriyetin kurduğu en önemli kurumun kapatılmasına herkes gibi kendilerinin de karşı çıktığını belirten Ağbaba, önemli bir kamuoyu oluştuğunu, hükümetten bunu duymasını, ciddiye almasını beklediklerini aktardı. Ağbaba, hükümetin de bu sesi duyarak, bu özelleştirmeden vazgeçmesini istedi.



Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildiğinin anımsatılması üzerine Ağbaba, bunun önemli, olumlu olduğunu vurguladı. Ağbaba, bunun, şeker fabrikalarına talebi artırmak amacını taşımamasını umduklarını belirtti.



Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmesini, nişasta bazlı şeker kotasının sıfıra indirilmesini, burada çalışan taşeron işçilere kadro verilmesini talep etti.



"9 MİLYON TON ŞEKERE İHTİYAÇLARI VAR"

TBMM ve diğer alanlarda seslerini duyurmaya devam edeceklerini, raporlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Ağbaba, şunları kaydetti:



"Bizim için şeker stratejik bir ürün. Çevremizdeki ülkelerin yıllık 9 milyon ton şekere ihtiyacı var, hiçbiri şeker üretmiyor. İran, Irak, Suriye, Ermenistan, Gürcistan üretmiyor. Şeker fabrikalarının sayısının artırılması gerekirken bunun kapatılması Türkiye'nin aleyhine. Türkiye'nin aleyhine olduğu için durdurulmasını istiyoruz. Buna, illerin esnaf odaları, ticaret odaları, meslek odaları, sendikalar karşı. PANKOBİRLİK, şeker sendikası karşı, destekleyen kimse yok. Bu işe AKP milletvekilleri içinde bizim görüştüklerimiz de karşı."