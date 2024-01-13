CHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun kara yolunda geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP'li vekil ile birlikte yaralanan toplam 4 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 18.50 sıralarında -Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi.

Sinop yönüne seyir halinde olan Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı.

Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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