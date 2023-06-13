CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı

CHP TBMM Grubu, yeni yasama yılının ilk toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.



Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yasama çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, CHP'nin genel başkanı olmayan ilk grup başkanı olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkanımız da çok partili dönemde milletvekili olmayan ilk genel başkanımız. CHP tarihinde bunu ilk kez deneyimliyoruz." dedi.

"BUNDAN SONRA HER HAFTA KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIZ"



Bugün ilk grup toplantılarını yaptıklarını hatırlatan Özel, "Biz bu toplantımızda yasama pratiği açısından, arkadaşlarımızın okuyarak öğrenemeyecekleri bazı bilgileri aktarmak durumunda kaldık. Meclis İçtüzüğü ve Grup İç yönetmeliği okunarak değil, ancak yaşanarak öğrenilebilecek metinlerdir. Ben burada yasamaya yönelik kısa bir sunum yaptım. Tecrübeli milletvekillerimiz, diğer arkadaşlarımızın bilmesi gereken hususlar konusunda deneyimlerini paylaştı. Soru cevap yaptık, Genel Kurallarla ilgili bilgilendirme yaptık. Eğer bir engel yoksa bundan sonra her hafta kapalı grup toplantısı yapacağız." dedi.