Kılıçdaroğlu: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın hapisten çıkarılıp Meclis'e gelmesi gerektiğini ifade etti.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını da değerlendiren CHP lideri, ''Bir değişim yapacaktık ülkemize demokrasiyi getirecektik. Beklediğimizi alamadık açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Karalılıkla yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.



Partisindeki değişim tartışmalarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, değişimin önünü sonuna kadar açacağını söyledi.

''Bu ülkenin gençlerine kadınların siyaset yapma hakkını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.'' diyen CHP lideri, ''Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. CHP'nin değerlerini her zaman korudum ve kolladım ve devam edeceğim.'' şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''(Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay) O milletvekilinin derhal hapisten çıkıp gelmesi ve yemin etmesi gerekiyor. Anayasanın gereği olarak seçilen bir milletvekili gelseydi. Daha acı olanı ise Adalet Bakanı'nın tutuklu ile hükümlüyü ayıramayacak bir pozisyonda olmasıdır. Biz CHP'liler olarak neden diyoruz bu ülkenin temel taşıyız diye? İşte bunun için. Bizden olsun veya olmasın bir kişi haksızlıkla karşı karşıya kalıyorsa ona sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bir seçim dönemini geçirdik. Artısı ile eksisi ile elbette ki oturup değerlendireceğiz.

''YOLUMUZ DOĞRUDUR VE YÜKÜMÜZ AĞIRDIR''

Bunun üzerinde soğukkanlı değerlendirme yapacağız. Güzel bir atasözümüz var; 'Yolu doğru olanın yükü ağır olur.' Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz biz. Biz her zaman ve her yerde haksızlığa uğrayanların yanında olduk. Biz düşüncesini ifade etmek istersen şiddet görenlerin yanında olduk, kendisini kimsesiz hissedenlerin yanında olduk.

''BEKLEDİĞİMİZİ ALAMADIK, KAZANAMADIK''

Bir değişim yapacaktık ülkemize demokrasiyi getirecektik. Beklediğimizi alamadık açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Kalemi eline alıp da önyargı ile hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan onurlu gazetecilik yapan bütün gazetecilere saygım vardır. Karalılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnsanlık tarihi zulüm ile zalime karşı mücadele tarihidir.

''BİZ YENİLENECEĞİZ, BU SARAYLILARI BERABER GÖNDERECEĞİZ''

Biz yenileneceğiz memleketin bu yalan ve iftira siyaset içerisinde bu memleketin olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu saraylıları elbette beraber göndereceğiz.

''HİÇBİR VATANDAŞIMIZA KIZGIN KÜSKÜN DEĞİLİZ''

Hiçbir vatandaşımıza kızgın küskün değiliz. Bahane bulmuyoruz üretmiyoruz. Tercihleri kararı ne olursa olsun hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Bizi ayrı kılmaya çalıştılar. Binbir iftira ve montajlarla aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Dokunulmazlık dosyaları ile bizi tehdit eder oldular. Hiçbir zalimin karşısında diz çökmedik ve çökmeyeceğiz. Bu partinin genel başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bugün partimize yeni üye olan bir genç kardeşimle aynı heyecanı yaşıyorum.

''GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRMEK YİNE KAPTANIN GÖREVİDİR''



Biz ceplerinde idam fermanları ile vatan mücadelesi yapan bir gelenekten geliyoruz. Dokularımız inançlarımız çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. CHP'nin değerlerini her zaman korudum ve kolladım ve devam edeceğim.

''SARAYIN SOFRASINA DİZ KIRMADIM''

Sarayın sofrasına diz kırmadım, doğru ve hak bildiğimi söylemekten asla geri adım atmadım. Çünkü bir CHP'li olmak bunu gerektiriyordu ve ben bunu yaptım.

''BİREYSEL BEKLENTİLERDEN TÜMÜYLE ARINMAK ZORUNDAYIZ''



Önce ülkemizi partimizi seviyorsak bireysel beklentilerden tümüyle arınmak zorundayız. Gençlere seslenmek istiyorum gelin CHP'ye üye olun. Partinin yenilenmesinin güçlenmesinin önünü açacağım.

''DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ SONUNA KADAR AÇACAĞIM''

Değişimin önünü sonuna kadar açacağım, merak etmeyin. Bu ülkenin gençlerine kadınların siyaset yapma hakkını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.''