CHP ve İYİ Parti arasında "Yolları açık olsun" polemiği

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ile İYİ Parti arasında ittifak tartışması, restleşmeye dönüştü. İyi Parti'nin, her ilde kendi adayı ile seçime girme kararına, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yolları açık olsun" diyerek yanıt verdi. İYİ Parti Grup Başkanı Müsavvat Dervişoğlu ise, Öztrak’a aynı sözlerle yanıt verdi.

CHP ve İYİ Parti arasında "Yolları açık olsun" polemiği
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"Gitmek isteyene de kal demeyiz, yolları açık olsun. Kendileri bilir." diyen Sözcüsü Faik Öztrak'ın çıkışına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavvat Dervişoğlu'nun, "Herkesin yolu açık ve aydınlık olsun. Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmesin." sözleri karşılık buldu. 

İYİ Parti Genel Başkanı 'in "yerel seçime her ilde kendi adaylarımızla gideceğiz" çıkışı CHP ile İYİ Parti arasında restleşmeye dönüştü. İKİ partiden de "yolları açık olsun" çıkışı geldi.

Faik Öztrak, "Ben oradan yapılan açıklamalarla ilgili konuşursam, bu milletin aklını iyice karıştırır. Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." dedi.

Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil seçime ayrı gireceğiz

Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil seçime ayrı gireceğiz

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FOX TV yayınına konuk olan CHP Sözcüsü, Akşener’in açıklamasını bu sözlerle değerlendirdi.

İYİ Parti’ye “Yolları açık olsun” diyen Öztrak’a yanıt, Meclis’te basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavvat Dervişoğlu’ndan geldi. Dervişoğlu, ittifakların partilere zarar verdiğini ve ittifaklara inançlarının kalmadığını söyledi.

İYİ Partinin aday çıkarması durumunda Ankara ve İstanbul'un kaybedilme ihtimali sorulan Dervişoğlu, "Mansur Bey ve İmamoğlu'nun amiri Kılıçdaroğlu'dur. Kazanacaklarına inandığımız bu iki önemli figürün belediye başkanlığını kazanmaları noktasında kaygıları olmayacaktır diye düşünüyorum." diye cevap verdi.

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