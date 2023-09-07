CHP ve İYİ Parti arasında "Yolları açık olsun" polemiği

"Gitmek isteyene de kal demeyiz, yolları açık olsun. Kendileri bilir." diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın çıkışına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavvat Dervişoğlu'nun, "Herkesin yolu açık ve aydınlık olsun. Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmesin." sözleri karşılık buldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "yerel seçime her ilde kendi adaylarımızla gideceğiz" çıkışı CHP ile İYİ Parti arasında restleşmeye dönüştü. İKİ partiden de "yolları açık olsun" çıkışı geldi.



Faik Öztrak, "Ben oradan yapılan açıklamalarla ilgili konuşursam, bu milletin aklını iyice karıştırır. Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." dedi.