Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya: 3 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Anadolu Lisesi’nde 21 Mayıs günü saat 18.00 ve 19.15’te iki oturum şeklinde yapılan motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavlarına, kopya düzeneği ile girileceği yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, sınav görevlileri koordine kurarak, gerekli tedbirleri aldı ve 18.00’deki oturuma üzerinde kopya düzeneği ile girmeye çalışan M.M.'yi yakaladı.

M.M. ile irtibatlı olduğu tespit edilen B.T. (24), U.G. (34) ve Ş.A. (25) da okul dışında park edilmiş bir otomobilde yakalandı.



Şüpheliler ve otomobilde yapılan aramada,1 adet tabanca, 2 adet sim kart, 4 adet kulaklık, 1 adet makas, 2 adet kamera, 2 adet wifi cihazı, 2 adet veri aktarım cihazı, 1 adet powerbank, 18 adet sim kart aparatı ele geçirildi.



Ş.A., üzerine kopya düzeneği yerleştirilemeden yakalandığından dolayı ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, M.M., B.T., U.G. ile birlikte suçun organizatörü konumunda bulunan sürücü kursu sahibi İ.Ö. ve çalışanı M.B. (58), gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kurs sahibi İ.Ö. ile B.T. ve M.B. tutuklandı.