Kağıthane’de korkutan yangın: 3 kişi yaralandı

Yangın, gece saatlerinde Kağıthane, Ortabayır Mahallesi Evliya sokakta meydana geldi.

İddiaya göre 4 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı olmazken, dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.