Kağıthane’de korkutan yangın: 3 kişi yaralandı

Kağıthane’de 4 katlı binanın 3’üncü katında çıkan yangın korkuttu. Alevlere teslim olan dairede 3 kişi dumandan etkilendi.

Kağıthane’de korkutan yangın: 3 kişi yaralandı

Yangın, gece saatlerinde Kağıthane, Ortabayır Mahallesi Evliya sokakta meydana geldi.

İddiaya göre 4 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı olmazken, dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kağıthane’de korkutan yangın: 3 kişi yaralandı - 1

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralar, çevre hastanelere kaldırıldı. Çıkan yangında dairede hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...