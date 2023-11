CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanı Turan Taşkın Özer kimdir?

Turan Taşkın Özer 16.04.1980 tarihinde Ankara’da doğdu. İlköğrenimimi Yavuz Sultan Selim İ.Ö.O. (Artvin-Hopa) ve Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İ.Ö.O. (İstanbul-Yeşilköy)’nda tamamladı. Kültür Koleji (İstanbul-Ataköy) İngilizce hazırlık sınıfını tamamlayıp, M.E.B. tarafından açılan yatay geçiş sınavını kazanarak Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde lise eğitimimi tamamladı. Lisans Eğitimimi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1999-2003 yılları arasında tamamlayarak serbest meslek hayatına atıldı. Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.



Üye olmamın akabinde sırasıyla;



— CHP Beylikdüzü Hukuk Komisyonu Üyeliği



— CHP Beylikdüzü Yerel Yönetimler Komisyonu Üyeliği



— CHP Beylikdüzü Yönetim Kurulu Üyeliği – 2013 / 2015



— Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Danışmanlığı – 2014 Ocak / 2014 Nisan



— CHP Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Üyeliği – 2013 / 2015



— Beylikdüzü Belediyesi Hukuk Danışmanı – 2014 / 2015



— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2015 / 2017



— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2017 / 2019



— Kurultay Delegesi – 2017



— İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Danışmanı – 2019 Mart / 2019 Haziran



— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2019 / 2022



— Kurultay Delegesi – 2019



— CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresi Divan Başkan Yardımcılığı



görevlerinde bulundu.



Halen İstanbul Barosu 30825 Sicil No.lu aktif Avukat olmakla beraber;



— Adalet Bakanlığı 20661 Belge No ve 04 Nisan 2015 Belge tarihli Noterlik Belgesi



— Bahçeşehir Üniversitesi 12 Ocak 2013 – 20 Nisan 2013 tarihli Siyaset Okulu Katılım Sertifikası



— Boğaziçi Üniversitesi – Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu 23 Nisan 2016/22 Mayıs 2016 Katılım Sertifikası



— 2016 Cycle of The Council of Europe Schools of Political Studies



— Fifth World Forum for Democracy of the Council of Europe 7-9 November (5. Dünya Demokrasi Forumu – Avrupa Konseyi 7-9 Kasım) katılım sertifikası sahibi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Evimiz Beylikdüzü Derneği, El Ele Yaşam Derneği, Beylikdüzü Beşiktaşlılar Derneği üyesiyidir.