CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanı Turan Taşkın Özer kimdir?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığına Turan Taşkın Özer seçildi. Özer, "İktidara giden yolda gerçekleştirdiğimiz CHP 38. Olağan Kurultayı'nda öncelikle şahsımı Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği’ne layık gören delegelerimize ve ardından Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı görevine layık gören değerli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Parti Meclisi’ne ve Bilim Kültür Sanat Platformu’na seçilen üyelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Peki, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanı Turan Taşkın Özer kimdir?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanı Turan Taşkın Özer kimdir?

Turan Taşkın Özer 16.04.1980 tarihinde Ankara’da doğdu. İlköğrenimimi Yavuz Sultan Selim İ.Ö.O. (Artvin-Hopa) ve Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İ.Ö.O. (İstanbul-Yeşilköy)’nda tamamladı. Kültür Koleji (İstanbul-Ataköy) İngilizce hazırlık sınıfını tamamlayıp, M.E.B. tarafından açılan yatay geçiş sınavını kazanarak Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde lise eğitimimi tamamladı. Lisans Eğitimimi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1999-2003 yılları arasında tamamlayarak serbest meslek hayatına atıldı. Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.

Üye olmamın akabinde sırasıyla;

Beylikdüzü Hukuk Komisyonu Üyeliği

— CHP Beylikdüzü Yerel Yönetimler Komisyonu Üyeliği

— CHP Beylikdüzü Yönetim Kurulu Üyeliği – 2013 / 2015

— Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Danışmanlığı – 2014 Ocak / 2014 Nisan

— CHP Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Üyeliği – 2013 / 2015

— Beylikdüzü Belediyesi Hukuk Danışmanı – 2014 / 2015

— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2015 / 2017

— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2017 / 2019

— Kurultay Delegesi – 2017

— İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Danışmanı – 2019 Mart / 2019 Haziran

— CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı – 2019 / 2022

— Kurultay Delegesi – 2019

— CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresi Divan Başkan Yardımcılığı

görevlerinde bulundu.

Halen İstanbul Barosu 30825 Sicil No.lu aktif Avukat olmakla beraber;

— Adalet Bakanlığı 20661 Belge No ve 04 Nisan 2015 Belge tarihli Noterlik Belgesi

— Bahçeşehir Üniversitesi 12 Ocak 2013 – 20 Nisan 2013 tarihli Okulu Katılım Sertifikası

— Boğaziçi Üniversitesi – Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu 23 Nisan 2016/22 Mayıs 2016 Katılım Sertifikası

— 2016 Cycle of The Council of Europe Schools of Political Studies

— Fifth World Forum for Democracy of the Council of Europe 7-9 November (5. Dünya Demokrasi Forumu – Avrupa Konseyi 7-9 Kasım) katılım sertifikası sahibi. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Evimiz Beylikdüzü Derneği, El Ele Yaşam Derneği, Beylikdüzü Beşiktaşlılar Derneği üyesiyidir. 

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