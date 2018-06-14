CHP'nin Ramazan Bayramı programı belli oldu.

Buna göre, CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması bayramın ikinci günü olacak.



Partinin kabul heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner Çaykara'dan; Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki ziyaret heyeti ise PM üyeleri Bülent Kuşoğlu ve Yıldırım Kaya'dan oluşuyor.



CHP heyeti ilk olarak saat 9.30'da AK Parti'yi ziyaret edecek. Heyet daha sonra sırasıyla saat 09.50'de DSP’yi, saat 10.20'de Vatan Partisini, saat 10.40'da HDP'yi, saat 11.00'de İYİ Parti'yi, saat 11.30'da BBP’yi, saat 11.55'de DP'yi, saat 12.10'da MHP'yi, saat 12.30'da da Saadet Partisini ziyaret edecek.



CHP'de aynı saatlerde, aynı partiler bayramlaşma için kabul edilecek.



CHP'nin örgütle bayramlaşması da aynı gün 13.30-14.30 saatlerinde CHP Genel Merkez Lobisi'nde yapılacak.