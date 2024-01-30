CHP’de İzmir tartışması | Tunç Soyer’den “nezaketsizlik” tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart’taki yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay oldu.
Ankara dönüşü İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda konuşan Tugay, önceki belediye başkanlarıyla her zaman omuz omuza olacaklarını belirterek, “Onların yükselttiği bu bayrağı ve paha biçilemez miraslarına, İzmir’e kazandırdıkları değerlere yakışmayı namus, vefa ve yurtseverlik borcu olarak görüyorum.” dedi.
TUNÇ SOYER TEPKİLİ
Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Soyer, aday belirleme sürecinin “eksik ve hatalı” olduğunu savundu.
“Aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Genel Merkez tarafından yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri adil değildir.” diyen Tunç Soyer, “Sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır.” ifadesini kullandı.
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