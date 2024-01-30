CHP’de İzmir tartışması | Tunç Soyer’den “nezaketsizlik” tepkisi

TUNÇ SOYER TEPKİLİ



Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Soyer, aday belirleme sürecinin “eksik ve hatalı” olduğunu savundu.



“Aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Genel Merkez tarafından yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri adil değildir.” diyen Tunç Soyer, “Sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır.” ifadesini kullandı.

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