CHP'de kritik kurultaya geri sayım | Kılıçdaroğlu iki başkanla görüşecek

CHP'de 4-5 Kasım'daki kritik kurultay için geri sayım sürüyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel ilk turda kazanmak için çalışıyor.



Kayıtlı 1368 delegesi bulunan CHP'de, kurultay süreci iki aşamalı olacak.



CHP Tüzüğü'ne göre, kurultayın ilk gününde ilk turda 1368 delegenin yarısından bir fazla oy alan aday ipi göğüsleyecek.



Salt çoğunluk ilk iki turda sağlanamazsa üçüncü turda en fazla oy alan aday CHP Genel Başkanlığı yarışını kazanacak.



Bu kapsamda il başkanları ve delegelerle görüşmelere hız verildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE GÖRÜŞECEK

İl başkanlarıyla görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki kritik isimle de bir araya geliyor.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir görüşme yapması bekleniyor.

O görüşmenin ana gündemi ise kurultay süreci olacak.



SON PM TOPLANTISI

Kurultay öncesi son parti meclisi toplantısı da yapıldı.

Kurultay için hazırlanan MYK raporunun onaylandığı toplantıda iki il için de yeni kararlar alındı. Giresun ve Bolu'nun yönetim kurulu üye sayısı 20'ye çıkarıldı.

Kurultayda Parti Meclisi de yenilenecek. Partinin karar organında genel merkez de değişimciler de söz sahibi olmak istiyor.

Bu nedenle adaylar ve seçim dikkatle takip edilecek .

Divan başkanlığına iki adayın da üzerinde uzlaşacağı bir ismin getirilmesi planlanıyor.

