CHP’de MYK toplanıyor: Çankaya, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar adayları kimler olacak?

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin aday belirleme mesaisi sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün, İstanbul, Ankara ve Antalya gibi kentlerde kritik ilçelerin adaylarını belirlemek için toplanacak.



CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) saat 15.00’te başlayacak toplantısında; İstanbul’da Bakırköy, Kadıköy, Esenyurt ve Adalar, Ankara’da Çankaya, Antalya’da Muratpaşa, Mersin’de Akdeniz, Adana’da Çukurova ve Seyhan, Hatay’da Antakya ve İskenderun ile Muğla’da Bodrum gibi önemli ilçelerde hangi isimlerin aday gösterileceği masaya yatırılacak.

Dikkatlerin çevrildiği bu ilçelerin adaylarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

BAZI KENTLERDE ÖN SEÇİM YAPILABİLİR



CHP’de bazı kentlerde aday belirleme süreci için ön seçim yapılması da konuluşanlar arasında... Bu noktalardan birinin Edirne olması bekleniyor. Edirne’de hafta sonu ön seçim yapılması bekleniyor.