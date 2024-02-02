CHP’de MYK toplanıyor: Çankaya, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar adayları kimler olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday belirleme mesaisi sürüyor. Partide bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Toplantıda, İstanbul’da Bakırköy, Kadıköy ve Adalar, Ankara’da Çankaya, Antalya’da Muratpaşa gibi kritik ilçelerin belediye başkan adaylarının kim olacağı konusunun ele alınması bekleniyor.

CHP’de MYK toplanıyor: Çankaya, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar adayları kimler olacak?
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Yerel seçim yaklaşırken, partilerin aday belirleme mesaisi sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün, İstanbul, Ankara ve Antalya gibi kentlerde kritik ilçelerin adaylarını belirlemek için toplanacak.

Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) saat 15.00’te başlayacak toplantısında; İstanbul’da Bakırköy, Kadıköy, Esenyurt ve Adalar, Ankara’da Çankaya, Antalya’da Muratpaşa, Mersin’de Akdeniz, Adana’da Çukurova ve Seyhan, Hatay’da Antakya ve İskenderun ile Muğla’da Bodrum gibi önemli ilçelerde hangi isimlerin aday gösterileceği masaya yatırılacak.

Dikkatlerin çevrildiği bu ilçelerin adaylarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

BAZI KENTLERDE ÖN SEÇİM YAPILABİLİR

CHP’de bazı kentlerde aday belirleme süreci için ön seçim yapılması da konuluşanlar arasında... Bu noktalardan birinin Edirne olması bekleniyor. Edirne’de hafta sonu ön seçim yapılması bekleniyor.

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