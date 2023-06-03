CHP'de yeni MYK belli oluyor

Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim muhasebesi sürüyor.



CHP'de seçim sonrası Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmişti.



Şu sıralarda kritik bir toplantı yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni MYK'yı Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecek.



Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.

KURULTAY HAZIRLIĞI



CHP'de olağan kurultay süreci de başlatıldı. Kılıçdaroğlu kurultayın en erken tarihte yapilmasi için "hazırlıklara başlayın" talimatı verdi.



Seçim nedeniyle ertelenen 38'inci olağan kurultayın sonbaharda toplanması bekleniyor.