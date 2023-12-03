CHP'de yerel seçim hazırlığı: Milletvekilleri mülakat yapacak

90 MİLLETVEKİLİ 40 İLE GÖREVLENDİRİLDİ



Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yerel seçim mücadelesini kamptan sonra topyekun başlatacaklarını anlatan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"90 milletvekili arkadaşımız bu hafta 40 ile görevlendirilecekler ve bu 40 ilde, ilçelerinde, kasabalarında, aday adayı olan arkadaşlarımızla mülakatlar yapacaklar. Örgütümüzle, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle, halkla görüşerek en doğru adayın tespiti açısından ellerinden geleni yapacaklar. Daha sonra geri kalan illerimize de aynı şekilde milletvekili görevlendirmelerimiz devam edecek. Milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde belli standartlar dahilinde bu mülakatları yapacaklar."



Köksal, toplantıda mülakat kriterleriyle ilgili de milletvekillerinin bilgilendirildiğini söyledi.



CHP olarak amaçlarının yerel seçimde en fazla belediyeyi kazanmak ve en fazla oyu alabilecek bir mücadeleyi sürdürmek olduğunu dile getiren Köksal, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Erdoğan 'muhalefetin adayı kim?' diye soruyordu. Şimdi bugün yerel seçim yaklaşırken İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde bırakın kazanmayı Cumhuriyet Halk Partisi adayların karşısında 'daha az nasıl fark yiyebilirim' şeklinde aday belirlemeye doğru evrildiğini görüyoruz Erdoğan'ın. Ve şunu söylüyoruz. 31 Mart akşamı Erdoğan çok üzülecek. Çünkü bizim elimizden 11 büyükşehri alamayacağı gibi biz AKP'nin elinde bulunan belediyeleri de alacağız ve Cumhuriyet Halk Partisine tarihi bir zaferle yerel seçimlerden çıkacağız. 1 Nisan'da Türkiye'de her şey çok güzel olacak."

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