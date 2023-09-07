CHP'den Akşener'in "ittifaksız seçim" kararına ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak Fox TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Öztrak’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "yerel seçim" açıklamaları da soruldu.



CHP Sözcüsü, "Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?" sorusuna "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir" diye yanıt verdi.



"İKİ BÜYÜKŞEHİRİ İYİ PARTİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldığı yayında 2019 yılında CHP’li adaylarla kazanılabilecekken Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakıldığını ve bu yüzden kaybedildiğini söyledi.



Sarıbal şu ifadeleri kullandı:



"2019 yılında Balıkesir’i İYİ Parti’ye vermişiz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız Denizli’yi yine İYİ Parti’ye vermişiz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız somut iki ili de içine alarak konuşuyorum. Bugün İYİ Parti’nin hele de tabanının Cumhuriyet Halk Parti tabanının bir kısım Anavatan, Doğru Yol Partisi’nden gelen kesim olarak değerlendirdiğimizde İYİ Parti’nin Genel Başkanı’nın iradesi elbette olur ama yerelde tabanda bir işbirliğine itiraz etmesi hem kendisine dair, hem siyasi geleceğine dair hem partinin kurumsallığına dair hem de toplumdaki tepkisel tutumlar açısından olumsuz olacağını ben buradan biliyorum. Meral Akşener’in de bunu bildiğini düşünüyorum.”

CHP'Lİ KUŞOĞLU: KAPIMIZI ÇALAN OLURSA KAPIMIZ AÇIK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Akşener'in "ittifaksız seçim" açıklamalarına ilişkin, “Her partinin en doğal hakkı seçime ayrı girmesi. CHP bu seçimde de mevcut 11 büyükşehir belediye sayısını artırmak için çalışıyoruz. Şu an ittifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık. Ayrı ayrı girme kararına saygılıyız" dedi.



Akşener, katıldığı bir programda 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını ve büyükşehirlerde de seçime kendi adayları ile gireceklerini açıklamıştı.