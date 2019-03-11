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CHP'den ihraç talebiyle ilgili düzeltme yapıldı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" açıklaması yapmıştı.

Öztrak bir açıklama daha yaparak, "Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi" ifadesinin sehven yer aldığını belirtti.



Öztrak, disipline sevk edilen ismin eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu kaydetti.

Öztrak, "Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan’ın bu süreçle ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.