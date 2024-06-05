CHP’den İYİ Parti’ye milletvekili transferi yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinden istifa edip CHP ’ye geçiş yapan milletvekilleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız, sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken biz bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz. Bizi ilgilendiren asıl mesele milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır.” dedi. Dervişoğlu’nun bu tepkisine Cumhuriyet Halk Partisi’nden yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Bakın niye bunu söylüyorum? Eski sistemde hükümet kurmak için 4 milletvekiline ihtiyacın olur da bir partiden 4 milletvekilini alırsın, birini bakan yaparsın; o zaman dediği doğru olabilir. Şu anda bizim böyle bir ihtiyacımız yok.” dedi.



Birçok partiden başvurular aldıklarını anlatan Başarır, “Bunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz, hepsini de almıyoruz. Yürüdüğümüz yolda, bu ülkenin aydınlık geleceğine katkı sağlayan milletvekili ve akademisyenleri partimize katılıyor çok memnun oluyoruz. Orada gördüğümüz eğitimiyle, duruşuyla değerli arkadaşlarımız katılmak istiyor, değerlendiriyoruz. Bir transfer değil, istifa ediyorlar partilerinden, CHP'ye de katılıyorlar. O yüzden Sayın Genel Başkan, durumu böyle değerlendirmeli.” şeklinde konuştu.