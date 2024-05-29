CHP'den Kılıçdaroğlu'na "hançer" yanıtı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ı ve yerel seçimlerin ardından ilk kez konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine CHP'den ilk tepki geldi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "CHP de kimse kimsey hançerlemez hançerlemedi. CHP yoldaşlık ilkesi ile yoluna devam eden partidir." dedi.