CHP'den Kılıçdaroğlu'na "hançer" yanıtı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ı ve yerel seçimlerin ardından ilk kez konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine CHP'den ilk tepki geldi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "CHP de kimse kimsey hançerlemez hançerlemedi. CHP yoldaşlık ilkesi ile yoluna devam eden partidir." dedi.
31 Mart seçimlerinde birinci parti çıktıklarını hatırlatan Günaydın, "Kamuoyuyla yoklamaları CHP'nin oylarını arttırdığı göstermektedir. Türkiye'nin önüne spekülasyon tartışma konusu koymak yerine ülkeyi kaostan kuracak çıkış peşindeyiz." diye konuştu.
Günaydın'ın 14-28 Mayıs seçim sürecine yönelik Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde de bulunan Günaydın, "Vekillik seçimden arzu edilen sonucun gerisine aldıkları sürecin, nasıl kötü yönetildiğini yerel seçimde aldığımız başarı bunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.
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