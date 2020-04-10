CHP'den sağlık çalışanları için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sağlık çalışanlarının ek göstergelerinin yükseltilmesine yönelik kanun teklifi verdi.



Tanrıkulu’nun, Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapıyor.



Teklifle, 3600 olan doktorların ek göstergeleri 4800’e; 3000 olan ebe, hemşire, sağlık memuru gibi sağlık lisansiyerlerinin ek göstergeleri 3600’e; 2200 olan yükseköğrenim gören diğer sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3000’e; 1500 olan diğer sağlık çalışanlarının ek göstergeleri ise 2300’e çıkarılıyor.



Teklifin gerekçesinde, sağlık hizmetleri sınıfında birinci dereceye ulaşmış olan doktorlar 3600 ek gösterge almaya hak kazanırken, bu derecenin altında kalan sağlık çalışanları arasında ek göstergenin eşit şekilde dağılmadığı belirtildi.



Corona virüsle mücadele sürecinde devletin sağlık hizmetleri sınıfı mensuplarına ek göstergede adil davranması ve emeklerinin karşılığını vermesi gerektiği vurgulandı.



