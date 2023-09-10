CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtti.

CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

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Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Türk Milletini, Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.

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