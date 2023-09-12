CHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) il başkanlığı ve 3 dönem Aydın milletvekilliği yapan, 2019 Yerel Seçimleri’nde Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Kararını düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Aydın belediye başkanı adayı olarak Özlem Çerçioğlu’nu açıklamasına tepki gösteren Atay, “Adayların belirlenmesi parti meclisine aittir, genel başkana ait değil. Kılıçdaroğlu sizin böyle bir yetkiniz yokken, Özlem Çerçioğlu'nun koltuğuna başkası aday değilken, rakibi de yokken neden yetkisiz olarak açıklama gereği duydunuz?” ifadelerini kullandı.



“Aydın'da CHP yoktur, 'Özlem Çerçioğlu' partisi vardır. Ben de bu partiden istifa ediyorum.” ifadelerini kullanan Atay, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi.