Beyin kanaması nedeniyle şubat ayından bu yana hastanede tedavi gören 87 yaşındaki Topuz, hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti.
8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz, dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada'da bulunan oğlu Ender Topuz'un Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.
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Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.