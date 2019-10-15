Eski bakanlardan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti.

8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz, dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada'da bulunan oğlu Ender Topuz'un Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

CHP KURULTAYLARININ ÖNEMLİ İSMİYDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin duayen isimlerinden Ali Topuz, 70'lerde Bülent Ecevit'in genel sekreterliği döneminde "Orta'nın Solu" hareketi içinde yer almıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin duayen isimlerinden Ali Topuz, 70'lerde Bülent Ecevit'in genel sekreterliği döneminde "Orta'nın Solu" hareketi içinde yer almıştı.

ECEVİT VE BAYKAL İLE ÇALIŞTI 3 KEZ BAKANLIK YAPTI

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Ali Topuz, iki çocuk babasıydı.

Eski milletvekili ve bakan Ali Topuz'un anıları usta gazeteci Hikmet Bila’nın "Değişimi Yaşamak (1932-1972)” ve “Düzeni Değiştirmek (1972-1980)” adlı iki ciltlik anılarında yer bulmuştu. Kitapta, Topuz'un CHP kurultaylarında Deniz Baykal için yaşadığı bir Ecevit anısı da şöyle yer alıyor: “1977 seçimlerinde tek başına iktidara geleceğimiz inancı hepimizde vardı. Öyle ki meclise göndereceğimiz insanların partimize ne kadar sadakatli olacağını bile hesaplamak durumundaydık. ‘Ya seçildikten sonra bizden ayrılırlarsa’ diye düşünmek zorundaydık. Kurultaydan sonra (adayları) veto yetkisini almış bir yönetim olarak bunu uygulayacaktık. Veto edilmesi gereken bir parlamenterin durumu tartışılırken Ecevit ‘Bunu veto edeceğimize bunun bağlı olduğu ağababasını (Deniz Baykal’ı) niye veto etmiyoruz?’ deyince ortalığı bir sessizlik kapladı. Ben de Ecevit’e dönerek ‘Yazılı olarak bir öneri gelirse tartışabiliriz’ dedim.
Eski milletvekili ve bakan Ali Topuz'un anıları usta gazeteci Hikmet Bila’nın "Değişimi Yaşamak (1932-1972)” ve “Düzeni Değiştirmek (1972-1980)” adlı iki ciltlik anılarında yer bulmuştu. Kitapta, Topuz'un CHP kurultaylarında Deniz Baykal için yaşadığı bir Ecevit anısı da şöyle yer alıyor: “1977 seçimlerinde tek başına iktidara geleceğimiz inancı hepimizde vardı. Öyle ki meclise göndereceğimiz insanların partimize ne kadar sadakatli olacağını bile hesaplamak durumundaydık. ‘Ya seçildikten sonra bizden ayrılırlarsa’ diye düşünmek zorundaydık. Kurultaydan sonra (adayları) veto yetkisini almış bir yönetim olarak bunu uygulayacaktık. Veto edilmesi gereken bir parlamenterin durumu tartışılırken Ecevit ‘Bunu veto edeceğimize bunun bağlı olduğu ağababasını (Deniz Baykal’ı) niye veto etmiyoruz?’ deyince ortalığı bir sessizlik kapladı. Ben de Ecevit’e dönerek ‘Yazılı olarak bir öneri gelirse tartışabiliriz’ dedim.