CHP'li Özel ve Özkoç hakkında soruşturma

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CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını duyuruldu.

Özgür Özel ve Engin Özkoç'un, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'taki eviyle ilgili iddiaları üzerinden açıklamaları olmuştu.

Yapılan suç duyurusu üzerine iki milletvekili hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun vekillerinin 06.05.2020 havale tarihli şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesinin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberi müteakip , 27. dönem milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle adı geçen milletvekilleri hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."