Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya giden Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, iddiaya göre kabin memuruna saldırdı. Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alınan Ersoy, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı
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Kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı.

İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için THY uçağına binen Ceyda Ersoy, iddiaya göre uçağın tuvaletini kullanmak istedi.

Kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın büyümesi üzerine kabin memuruna saldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası uçağın pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek polis talebinde bulundu.

Uçak Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, Ceyda Ersoy polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

İfadesi alınan Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

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