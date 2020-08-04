Çiftlik Bank itirafçısından uyuşturucu iddiası

Yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiyi, 1 milyar 139 milyon lira dolandıran, Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın, uyuşturucu imal etmeye çalıştığı iddia edildi.



Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin sistemin kurucusu Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu, 4’ü firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasına, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.



Çiftlik Bank davasında kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için itiraflarda bulundu.



200 MİLYON LİRAYA KİMYASAL MADDE

Yurdakul, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu kullandığını, uyuşturucu imal etmek için de Çin'den 200 milyon liraya kimyasal maddeler getirttiğini ancak polisin İnegol'deki imalathaneyi bastığını öne sürdü.

2 YILDIR ARANIYOR

Arjantin'e kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Yurdakul, itirafının ardından tahliye edilmişti. Aydın 2 yıldır kırmızı bültenle aranıyor.

URUGUAY POLİSİ MALLARINA EL KOYDU