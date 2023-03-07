Çiftlik evinde horoz dövüşüne 464 bin TL ceza

Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi'ndeki çiftlik evinde horoz dövüşü organizasyonu düzenlendiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.



Horoz dövüşü için özel ringin oluşturulduğu çiftlik evine baskın yapan ekipler, çeşitli yerlerinden yaralanmış 30 horoza el koydu. Dövüşü organize eden F.D. gözaltına alınırken, horozlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek organizasyona katılan 102 kişiye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak'tan toplam 464 bin 508 TL ceza uyguladı.