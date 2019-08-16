Niğde'de 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde babasına ait imalathanede oynadığı sırada dengesini kaybetti ve çiğ köfte yoğurma makinesine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Niğde'de, babasına ait iş yerindeki çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti.
Niğde'de 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde babasına ait imalathanede oynadığı sırada dengesini kaybetti ve çiğ köfte yoğurma makinesine düştü.