Cihangir'de Türk bayrağını indirme tartışması

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir'de, gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, Türk bayrağının bulunduğu direğin yanına gitti.
Bayrağı gönderden indiren adam, bir süre sonra yeniden bayrağı göndere çekti.
Bunu gören İran vatandaşı bir kişi, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti.
Polis, ambulans şoförü olarak görev yapan Recep B.'yi gözaltına aldı.
Recep B. ifadesinde, “Katlanmış vaziyette bulunan Türk bayrağını görerek düzeltmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.
Hakkında, "devletin egemenlik alametlerini alanen aşağılamak” suçundan işlem yapılan Recep B.‘nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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