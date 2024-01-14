Cihangir'de Türk bayrağını indirme tartışması

İstanbul Cihangir'de girdiği sokakta direkte gördüğü Türk bayrağını indiren bir kişi, bir süre sonra bayrağı tekrar göndere çekti. Ambulans şoförü olduğu öğrenilen zanlı, ifadesinde bayrağın katlanmasından rahatsız olduğu için düzeltmek amacıyla indirdiğini ve tekrar geri çektiğini söyledi. Gözaltına alınan kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cihangir'de Türk bayrağını indirme tartışması

'un Beyoğlu ilçesi Cihangir'de, gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, Türk bayrağının bulunduğu direğin yanına gitti.

Bayrağı gönderden indiren adam, bir süre sonra yeniden bayrağı göndere çekti.

Bunu gören İran vatandaşı bir kişi, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti.

Cihangir'de Türk bayrağını indirme tartışması - 1

Polis, ambulans şoförü olarak görev yapan Recep B.'yi gözaltına aldı.

Recep B. ifadesinde, “Katlanmış vaziyette bulunan Türk bayrağını görerek düzeltmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Cihangir'de Türk bayrağını indirme tartışması - 2

Hakkında, "devletin egemenlik alametlerini alanen aşağılamak” suçundan işlem yapılan Recep B.‘nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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