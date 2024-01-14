Cihangir’i mesken tutan yankesiciye suçüstü

Cihangir’de sevgilisiyle eğlenen bir kişi, yankesicinin hedefi oldu. Bir başkasının telefonunu da aynı yöntemle çalan yankesici, polisler tarafından suçüstü yakalandı.



İlk hırsızlık olayı, geçen pazar günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sevgilisiyle birlikte eğlenen Melis M.’nin yanına bir kişi geldi.

Yankesici, bir süre çiftin hareketlerini takip etti. Çiftin birbirleriyle ilgilendiğini gören yankesici, kaşla göz arasında genç kadının cep telefonunu çaldı.

Yankesici olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



BİR HAFTA SONRA SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Olayın ardından telefonunun olmadığını fark eden genç kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışmalar sürdüğü esnada olaydan 1 hafta sonra aynı yankesici, bu kez de Mehmet Emre B.’nin telefonunu aynı yöntemle çaldı.



Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın yaşandığı sokağa geldi. Çevrede araştırma yapan polis, bir kişinin kendilerini görünce tedirginlik hareketler sergilemesinden şüphelendi.