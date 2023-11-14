Çıkmaz sokaktaki cinayette saldırgan yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde, bir araca yönelik düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında şüpheli, 150’ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek yakalandı.



Olay, dün, saat 09.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi’ndeki çıkmaz sokakta meydana geldi.



İddiaya göre, 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca yaklaşan motosikletli Ö.M., yanındaki tabancayla araçta bulunanlara art arda ateş etti.



Araçta bulunan E.G., Altay A. ve ağabeyi Çağatay Arpaz vücutlarına isabet eden mermiler ile yaralandı.



Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Arpaz’ın kardeşi Atay A. ile arkadaşı E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 600 SAATLİK KAYIT İNCELENDİ



Cinayet Büro ekipleri olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek olayı gerçekleştiren kişinin motosikleti kullanan Ö.M. olduğu tespit etti.



Olaydan sonra üç farklı araç değiştirerek Ürkmez’de saklandığı tespit edilen zanlı, gece saatlerinde yapılan operasyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.



Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.