Mersin'de feci olay: Karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Mersin'in Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı Nadya Zorlu'yu tabancayla öldüren İbrahim Zorlu, aynı silahla intihar etti.

Mersin'de feci olay: Karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Kan donduran olay 'in Yenişehir ilçesinde yaşandı.

İbrahim Zorlu, boşanma aşamasındaki karısı yabancı uyruklu Nadya Zorlu'nun Limonluk Mahallesi'ndeki 13 katlı apartmanın 3. katında bulunan evine gitti.

Nadya Zorlu'ya tabancayla ateş eden İbrahim Zorlu, aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mersin'de feci olay: Karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti - 1

Sağlık ekibi, Nadya ve İbrahim Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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