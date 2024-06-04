Çıldır Gölü'nde yeşil sinek istilası

Ardahan'daki Çıldır Gölü çevresini istila eden yeşil sinekler, hortum görüntüsü oluşturdu.

Çıldır Gölü'nde yeşil sinek istilası

çevresinde her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının yeşil sinek olarak adlandırdığı sinekler yine ortaya çıktı.

Aracıyla Çıldır Gölü kenarından geçerken, bir araya gelip, havaya doğru hortum görüntüsü oluşturdu.

Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yüksel Kılıç, sineklerin zararsız olduğunu dile getirdi.

Çıldır Gölü'nde yeşil sinek istilası - 1

Kılıç, "Yoğun yağışın olduğu dönemlerde bu sineklerin üremesi çok aşırı oluyor. Bu doğanın, tabiatın getirmiş olduğu bir kural. Buna yapacak hiçbir şey yok. Zararlı bir tür değil. cam gibi, temiz bir doğaya sahip. Dünyanın en güzel manzarasına sahip. Bu sinekler de doğanın sunmuş olduğu bir canlı." dedi.

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