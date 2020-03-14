CİMER'e corona virüs ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru

Anadolu Ajansı 14.03.2020 - 14:16 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 14:19
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.
Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir" ifadesini kullandı.
VİDEO: CORONA VİRÜS NEDİR, NASIL KORUNURUZ?