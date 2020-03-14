CİMER'e corona virüs ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir haftada yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 14.03.2020 - 14:16 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 14:19

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir" ifadesini kullandı.

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