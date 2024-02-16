Cinayet gibi kazada 8 yıllık ceza müebbete çevrildi

YENİDEN YARGILANDI



Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık Enes Satılmış, geçen yıl 20 Kasım’da yeniden hakim karşısına çıktı.



Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış’ı, kadına karşı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Ardından sanığın eylemini olası kastla işlediğine hükmedilerek indirim uygulanıp cezası müebbete düştü.



Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi ise uygulamadı.



İSTİNAF KARARI ONADI



Sanık avukatının itirazı üzerine dosya yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.



Dosyanın geldiği 2’nci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.



2’nci Ceza Dairesi’nce mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçe ve uygulamaya oluşa ve dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.



Oybirliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.