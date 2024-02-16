Cinayet gibi kazada 8 yıllık ceza müebbete çevrildi

Kayseri’de eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu’nu takip edip, şerit ihlali yaparak aracını sıkıştırmasıyla ölümüne neden olan Enes Satılmış’a verilen 8 yıl 9 aylık ceza, yeniden yargılamayla müebbet hapse çevrildi. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, kararı hukuka uygun bularak onadı.

Cinayet gibi kazada 8 yıllık ceza müebbete çevrildi

’de eski sevgilisinin ölümüne neden olan sanığın müebbete çıkan cezası onandı.

Kaza, 13 Eylül 2022’de Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki Kocasinan Caddesi’nde meydana geldi.

Enes Satılmış yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu’nun kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Enes Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cinayet gibi kazada 8 yıllık ceza müebbete çevrildi - 1

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA BOZMA

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, geçen yıl 13 Mart’ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Enes Satılmış, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaoğlu’nun şikayetçi ailesinin avukatlarının itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

Dosyanın geldiği 2’nci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, dosyada bozma kararı verdi.

Ceza dairesi, bozma kararında sanığın olası kastla hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Cinayet gibi kazada 8 yıllık ceza müebbete çevrildi - 2

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık Enes Satılmış, geçen yıl 20 Kasım’da yeniden hakim karşısına çıktı.

heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış’ı, kadına karşı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ardından sanığın eylemini olası kastla işlediğine hükmedilerek indirim uygulanıp cezası müebbete düştü.

Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi ise uygulamadı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

Dosyanın geldiği 2’nci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.

2’nci Ceza Dairesi’nce mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçe ve uygulamaya oluşa ve dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.

Oybirliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

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