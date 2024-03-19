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Cinayet silahı arkadaşlarının otomobilinden çıktı

Adana'da kaldığı apartta göğsünden tabancayla vurulan Selahattin Ayan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel'in "Arkadaşımız öldürülmüş" diyerek polisi aradığı ortaya çıktı. Ayan'ın öldürüldüğü tabanca, şüphelilerin otomobilinde ele geçirilirken Çiçek ile Üzel "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Cinayet silahı arkadaşlarının otomobilinden çıktı

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Selahattin Ayan'ın arkadaşları Şükrü Çiçek ile Hıdır Üzel, kaldığı apart dairesine gitti.

Bir süre sonra Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu. Panikleyip odadan ayrılan şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşlarını odada tabancayla vurulmuş halde bulduklarını söyledi. Polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ayan'ın kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Büro Amirliği ekipleri, apartın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, şüphelilerin olay saatinde odada olduğu, bir süre sonra aparttan ayrılıp, ihbarda bulunduğu tespit edildi.

Cinayet silahı arkadaşlarının otomobilinden çıktı - 1

Şüphelilerin otomobilini arayan ekipler, Ayan'ın öldürüldüğü değerlendirilen ruhsatsız tabancayı buldu.

Bunun üzerine gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin "Hırsızlık" ve "Uyuşturucu kullanma" suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Ayan'ı öldürülmüş halde bulduklarını öne sürerek "Odaya girdiğimizde yerde yüzüstü yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük." savunması yaptı.

İşlemlerinin ardından "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Çiçek ile Üzel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tabanca ve şüphelilerin el swap izleri, incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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