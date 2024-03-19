Cinayet silahı arkadaşlarının otomobilinden çıktı

Şüphelilerin otomobilini arayan ekipler, Ayan'ın öldürüldüğü değerlendirilen ruhsatsız tabancayı buldu.

Bunun üzerine gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin "Hırsızlık" ve "Uyuşturucu kullanma" suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Ayan'ı öldürülmüş halde bulduklarını öne sürerek "Odaya girdiğimizde yerde yüzüstü yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük." savunması yaptı.



İşlemlerinin ardından "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Çiçek ile Üzel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tabanca ve şüphelilerin el swap izleri, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.