Cinayetten sorumlu tuttukları amcalarının evini yaktılar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen Hasan Atmaca’nın çocukları, amcalarının evini ateşe verdi.



Edinilen bilgiye göre olay, Pazar günü Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı.



Hasan Atmaca’nın kullandığı otomobile, ateş açıldı.



Saldırıda sürücü Hasan Atmaca yaralandı.



Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Atmaca, yaşamını yitirdi.



EVİ ATEŞE VERDİLER



Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken iddiaya göre saldırıda ölen Hasan Atmaca’nın çocukları, amcaları Sabri A.’nın evini ateşe verdi.



Amcaları Sabri A.’nın yaşadığı bir husumet nedeniyle babaları Hasan Atmaca’nın öldürüldüğünü iddia eden şüphelilerin Hürriyet Mahallesi’ndeki evi yaktığı belirtildi.



Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.